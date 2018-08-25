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İzmir’de gaspçı dehşeti

İzmir’in Torbalı ilçesinde, kimliği belirsiz 2 kişi, 23 yaşındaki genci öldüresiye döverek hem arabasını hem de parasını gasp ederek kaçtı.

İzmirde gaspçı dehşeti

25 Ağustos 2018 19:47

Edinilen bilgiye göre, Manisa’da ikamet eden ve Aydın’da üniversite öğrencisi olan Gökhan Kansu, önceki akşam saat 23.30 sularında Torbalı’daki arkadaşının yanına geldi. Ertuğrul Mahallesi Mithatapaşa Caddesi üzerinde arkadaşını bekleyen Kansu’nun yanına kimliği belirlenemeyen iki kişi geldi.

İlk önce genci öldüresiye döven iki şahıs, gencin üzerindeki 6 bin TL olduğu iddia edilen nakit para ve 45 AAE 067 plakalı lüks aracını gasp ederek kaçtı. Bir dükkana sığınan ve yüzü kanlar içinde kalan genç, polisi arayarak yardım istedi.

POLİS KISA SÜREDE GASPÇILARI BULDU, BİR KİŞİ YAKALANDI 

Olay yerine anında gelen polis, 10 dakika içerisinde iki şahsı kısa sürede tespit etti. Şahısların peşine düşen polis, İzmir-Aydın karayolu üzerinde aracı durdurdu. Bir şahsı kıskıvrak yakalarken, diğer şahıs olay yerinden kaçtı. Polis ise şimdi her yerde kaçan şahsı arıyor.

Amede Alpagüt/

 

 

 

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