İzmir’de gollü beraberlik

MAÇTAN DAKİKALAR
11. dakikada sağ kanattan Kerim Alıcı’nın ortasında ceza sahası içinde Mirkan Aydın’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.
18. dakikada sağ kanatta topla buluşan Kenan Özer’in Yusuf Acer’e attığı çalımın ardından yerden vurduğu şut yan ağlarda kaldı.
28. dakikada Murat Uçar’ın sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içinde Alican Özfesli gelişine vurdu ve topu filelere yolladı. 1-0
40. dakikada Barış Alıcı’nın ortasında ceza sahası çizgisinden Alican Özfesli’nin kafa vuruşunda top kaleci Korcan Çelikay’da kaldı.
43. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Anton Putsila’nın vuruşunda top ağlara gitti. 1-1
46. dakikada sağ kanattan Murat Uçar’ın ortasında Mirkan Aydın’ın kafa vuruşunda top üst direğe çarptı.
48. dakikada Sedat Ağçay’ın 30 metreden sert vuruşu az farkla dışarı çıktı.
59. dakikada Dieng’in ceza sahası dışından sert vuruşu kaleci Erce Kardeşler’de kaldı.
71. dakikada Alican Özfesli’nin ortasında Yusuf Yalçın Arslan’ın kafa vuruşu az farkla auta gitti.
KÜNYE
Stat: Bornova
Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Ömer Tevfik Özkoç xx, Gökhan Barcın xx
Altınordu: Erce Kardeşler xx, Kerim Alıcı xx, Yusuf Yalçın Arslan xx, Seydi Kayasoy x, Yusuf Acer xx, Barış Alıcı xx (Erdoğan Yeşilyurt dk. 84 ?), Serkan Göksu xx, Oğulcan Ülgün xx, Alican Özfesli xx, Murat Uçar xx, Mirkan Aydın x (Fatih Aktay dk. 72 xx)
Yedekler: Ali Emre Yanar, Uğur Arslan Kuru, Berk Erel, Musa Caner Aktaş, Recep Yemişçi
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Ankaragücü: Korcan Çelik x, Erdem Özgenç xx, Yusuf Abdioğlu xx, Gençer Cansev x, Anton Putsila x (Sercan Kaya dk. 75 x), Kenan Özer xx, Cheikhou Dieng xx, Mehmet Sak x, Arif Morkaya xx (Ferhat Çulcuoğlu dk. 87 ?), Kibong Mbamba x (Sedat Ağçay dk. 46 xx), İlhan Parlak xx
Yedekler: Emre Koyuncu, Alihan Kubalas, Mahmut Akan, Enes Kubat, Alaaddin Okumuş, Muharrem Ozan Cengiz, Mert Aydeniz
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Goller: Alican Özfesli (dk. 28) (Altınordu), Anton Putsila (dk. 43) (Ankaragücü)
Sarı kart: Oğulcan Ülgün, Barış Alıcı, Yusuf Yalçın Arslan (Altınordu), Erdem Özgenç, Mehmet Sak (Ankaragücü)
Ali Gözeten