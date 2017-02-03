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İzmir'de güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı

İzmir'in Bornova ilçesinde, özel bir sitenin güvenlik görevlisi kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklandı. Bıçaklı saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi ağır yaralandı.

İzmirde güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı

03 Şubat 2017 09:43

Olay, gece saatlerinde Mevlana Mahallesi 1776/32 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir güvenlik firmasında çalışan 63 yaşındaki Hasan Hüseyin Koç, görevi sırasında sitenin güvenlik kulübesine gelen kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Koç, bacağından aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanırken, saldırgan olay yerinden hızla uzaklaştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürülen Koç'un yolda kalbi durdu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kalp masajıyla yaşama döndürülen Koç, Ege Üniversitesi Hastanesinde tedaviye alındı.
Olay sonrası polis ekipleri, sitenin ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. 

Halil İbrahim Ataman
 

Etiketler: bıçaklı saldırı, İzmir


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