Diğer
Kategoriler

İzmir'de hasta taşıyan ambulans ile tır çarpıştı

İzmir’in Aliağa ilçesinde, bir ambulans ile tır çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

İzmirde hasta taşıyan ambulans ile tır çarpıştı

05 Kasım 2017 23:56

Kaza, akşam saatlerinde Tüpraş Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnönü Caddesi istikametinden Aliağa Devlet Hastanesi'ne hasta taşıyan 35 V 7602 plakalı ambulans, kavşakta 43 yaşındaki M.A. idaresindeki 34 TL 4074 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası ambulansta bulunan hasta, başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. 

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.  

Nimet Ergün
 

Etiketler: ambulans, İzmir, TIR

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç