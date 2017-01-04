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İzmir’de hava takipli göçmen operasyonu

İzmir’de yasa dışı yollardan Yunanistan’a kaçmak isteyen 37 göçmen, hava takipli operasyon sonucu yakalandı.

İzmirde hava takipli göçmen operasyonu

04 Ocak 2017 13:16
İzmir’de hava takipli göçmen operasyonu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik uçağı Dikili ilçesi Hayıtlı Koyu sahilinde sabah saatlerinde bir grup göçmen tespit etti. Uçağın göçmenleri tespit etmesinin ardından bölgedeki en yakın Sahil Güvenlik botuna ve Dikili İlçe Jandarma Komutanlığına bilgi verildi.

Kıyıya yanaşan botun kalkmasını bekleyen ve Yunanistan’a kaçmak isteyen göçmenler, jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Suriye uyruklu olduğu tespit edilen 37 göçmen, jandarma tarafından yakalanarak karakola götürüldü. Göçmenlerin bota bindiği anlar, uçaktaki kameralar tarafından da görüntülendi. Mülteciler işlemlerinin ardından İzmir İl Göçmen İdaresine sevk edildi.

Ünal Elitaş 

Etiketler: göçmen operasyonu, İzmir


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