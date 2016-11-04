Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde, HDP’li vekillerin tutuklanmasına tepki gösteren İzmir HDP İl üyeleri ve bir grup eylem yapmak istedi. Polis, gruba toplantının yasal olmadığı için dağılması yönünde sık sık anons yaptı. İkazlara rağmen dağılmayan gruba polis müdahale ederken, 57 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da olay yerine geldi. Emniyet Müdürü Aşkın, olaylar sırasında grubun kaçarken hasar verdiği esnafları ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini iletti. İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, ''İlimizde herhangi bir yasadışı olaya müsaade etmeyeceğiz'' dedi.

Atakan Şen

