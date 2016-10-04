İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Demir'in yakalanmasının ardından son örgüt üyesi Ahmet Dündar'ı da kıstırdı. Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen ve eylem hazırlığında olan Dündar, İzmir'e bağlı eski İzmir bölgesinde polislerin başarılı operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan zanlı ifade için emniyete götürüldü.

İzmir'i kana bulayacaklardı

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kırsalda faaliyet gösteren terör örgütü PKK üyesi iki şahsın üç gün önce İzmir’e geldiğini ve bombalı eylem yapacağı bilgisini aldı. Bombacıları takibe alan polis ekipleri, kentteki irtibatta oldukları kişileri araştırmaya başladı. Dün akşam saat 22.00 sıralarında Karabağlar Liomtepe bölgesinde başka bir terör örgütü üyesi tarafından kente getirilen plastik patlayıcıyı teslim alarak ormanlık alanda saklamaya çalışan teröristlere yönelik polis operasyon başlattı. Polis, kırsaldan İzmir'e eylem yapmak için gelen bombacılardan birini içerisinde 440 gram A4 tipi bomba olan 3 kilo patlayıcı ile yakaladı. Yakalanan teröristin yanında olan iki kişi ise kaçtı. Kaçan teröristlerin Mehmet Demir (23) operasyonla yakalandı. Firari olan diğer zanlı Ahmet Dündar ise her yerde aranıyordu.