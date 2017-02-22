Diğer
Kategoriler

İzmir’de hırsızlık: 2 kişi tutuklandı

İzmir’in Konak ilçesinde bir eve hırsızlık için giren 3 kişi Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2 kişi tutuklanırken, 1 kişi serbest bırakıldı.


22 Şubat 2017 17:24

Olay, geçtiğimiz Pazar günü sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre S.K.’ye ait ikamette hırsızlık olayının meydana geldiği bilgisini alan polis ekipleri harekete geçti.

Olay yerine giden Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri söz konusu hırsızlık olayını gerçekleştiren M.A. (32), S.Ç. (29) ve A.E.’yi (29) gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemede ise ikamet balkon kapısının zarar gördüğü, evden herhangi bir malzemenin çalınmadığı, ikametin balkonun altında şüpheli şahısların, Hırsızlık yapmak için kullandığı düşünülen 1 adet tornavidanın ele geçirildiği öğrenildi.

M.A., S.Ç. ve A.E. ile ilgili yapılan incelemede, birçok hırsızlık suçundan kayıtlarının bulunduğu tespit edilirken S.Ç. ve A.E. ise tutuklandı. Mahkemeye çıkan M.A. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Etiketler: hırsızlık, İzmir, tutuklama


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!