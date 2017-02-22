Olay, geçtiğimiz Pazar günü sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre S.K.’ye ait ikamette hırsızlık olayının meydana geldiği bilgisini alan polis ekipleri harekete geçti.

Olay yerine giden Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri söz konusu hırsızlık olayını gerçekleştiren M.A. (32), S.Ç. (29) ve A.E.’yi (29) gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemede ise ikamet balkon kapısının zarar gördüğü, evden herhangi bir malzemenin çalınmadığı, ikametin balkonun altında şüpheli şahısların, Hırsızlık yapmak için kullandığı düşünülen 1 adet tornavidanın ele geçirildiği öğrenildi.

M.A., S.Ç. ve A.E. ile ilgili yapılan incelemede, birçok hırsızlık suçundan kayıtlarının bulunduğu tespit edilirken S.Ç. ve A.E. ise tutuklandı. Mahkemeye çıkan M.A. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.