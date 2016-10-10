Örlemiş’te yaşayan öğrencilerin büyük çoğunluğunun Aliağa’da okula gittiklerini, gençlerin ise Aliağa’da çalıştıklarını ifade eden Örlemiş Mahalle Azası Erol Orcan, “Bergama bizim mahallemize 40 kilometre, Aliağa ise 22 kilometre. Mahalle sakinlerinin resmi dairelerde işleri olduğunda Bergama’ya gitmek zorunda kalıyorlar. Bu hem zaman hem de maddi açıdan bizleri zorluyor. Bütün şehir Yasasıyla birlikte mahalle sayısı artan Bergama, mahallelerin sorununu çözmekte zaman zaman sıkıntı yaşıyor. Örlemiş Mahallesi olarak bizler de Aliağa’ya bağlanmak istiyoruz" dedi.

"ALİAĞA BİZE BERGAMA’DAN DAHA YAKIN"

Örlemiş Mahallesi sakinlerinden Güngör Örlü ise Aliağa’ya bağlanmak istemediğini, bunun için de yapılan referandumda ’hayır’ oyu verdiğini belirterek, “Örlemiş Mahallesi olarak bizler en büyük yardımı Bergama’dan gördük. Mahallemize döşenen yollar Bergama Belediyesinin öncülüğünde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmıştır. Bir kişi ’Bergama Belediyesi hizmet yapmadı’ derse yalan söyler. Bergama Belediyesi tarafından çöplerimiz zamanında toplanıyor, içme suyumuz da sıkıntımız yok, yollarımız dört dörtlük. Bunların rahatsızlığı Bergama’da kapısını çalacakları daire başkanı kalmaması. Aliağa’ya bağlanmak isteyenler, İzmir Büyükşehir Belediyesinin dağıtmış olduğu meyve fidanlarını kendi yandaşlarına dağıttı. Maden ocaklarındaki madencilere meyve fidanı dağıttılar. Bergama’dan koyun ve keçi aldılar şimdi de Aliağa’ya bağlanmak istiyorlar. Buraya Bergama Belediyesi tarafından verilen hizmet insanın gözüne dizine durur" dedi.

Kendilerine Aliağa’nın daha yakın olduğunu söyleyen 79 yaşındaki Örlemiş Mahallesi sakini Mustafa Aydın ise “Mahallemizin insanı Aliağa’da çalışmakta. Çocuklarımız ise Şakran ve Aliağa’da okula gidiyor. Aliağa bize Bergama’da daha yakın. O yüzden biz Aliağa’ya bağlanmak istiyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, geçtiğimiz gün Örlemiş Mahallesi’nde Aliağa’ya bağlanmak için düzenlenen referandumda 152 ’Evet’ oyuna karşı, 82 ’Hayır’ oyu çıkarken, bir diğer mahalle olan Kızıltepe’de yapılan referandumda ise 55 ’Evet’ oyuna karşın 44 ’Hayır’ oyu kullanıldı.