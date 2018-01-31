'İzmir'de inşaat sektörü bu yıl da büyümeye devam edecek'

Müteahhitler Federasyonu (MÜFED) Başkanı Necip Nasır, İzmir'de inşaat sektörünün 2018'de de büyümesini sürdüreceğinin tahmin edildiğini aktardı. Özen İnşaat Genel Müdürü Zeki Ünver ise “2018’de İzmir inşaat sektörü büyümeye devam edecek” dedi.

İnşaat sektöründe ülke genelinde yaşanan küçülmeye karşın İzmir'de farklı bir tablonun bulunduğunu aktaran Ünver, "İzmir- İstanbul Otoyolu ve Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı ulaşım projelerinin de tamamlanmasıyla birlikte İzmir ilimizde büyük talepler oluşacaktır. Aynı zamanda İzmir gayrimenkul fiyatları 2019’da nerdeyse İstanbul’u yakalayacaktır” diye konuştu.

Ünver özellikle son 2 yıldır yüzde 5 oranında göç alan İzmir’de konut fiyatlarının hızlı bir şekilde yükselişe geçtiğini belirterek, “Türkiye’de İstanbul’dan sonra konut fiyatlarının en yüksek olduğu ikinci şehir olan İzmir’de Arap yatırımcılarında gelmesi ile 2020’de İstanbul fiyatlarını bile geçebilir. Yatırımcılar İzmir’de konut yatırımı yaparak doğru bir adım atmış olurlar. Şirket olarak 2000 yılından 2015 yılına kadar satmış olduğumuz konut sayısını 2015 ile 2017 senesi arasında aynı rakamlara ulaştık, bu oranlar gittikçe yükselecek gibi gözükmektedir” ifadelerini kullandı.

İzmir’de KFE arttı

Son açıklanan‘Konut Fiyat Endeksi’ (KFE) verilerine göre, 2017 yılı Kasım ayında konut fiyat endeksi İzmir’de bir önceki aya göre yüzde 0,86, bir önceki yılın aynı ayına göre de 19,40 oranında artış gösterdi.