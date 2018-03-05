İzmir'de iş kazası: 1 ölü !

Olay, Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nde (ALOSBİ) çelik döküm imalatı yapan bir fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, fabrikanın taşlama bölümünde çalışan evli ve 1 çocuk babası Şafak Deliorman (52), döküm yapıldığı sırada dayanma taşının patlaması sonucu ağır yaralandı. Diğer işçiler, durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan Deliorman, fabrikaya gelen sağlık ekipleri tarafından Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz işçi, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Deliorman'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İsmail Hakkı Ergün