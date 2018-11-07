İzmir'de izinsiz eyleme 63 gözaltı

Olay, dün akşam saatlerinde Çiğli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikanın önünde meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada çalışan 7 işçi Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (DİSK) bağlı Gıda-İş Sendikasına üye oldu. Bunun üzerine, 7 işçi sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldı. Duruma tepki gösteren işçiler, mesai bitiminde fabrikadan çıkmayı reddetti. Arkadaşlarının işten çıkarıldığını duyan Gıda-İş Sendikası üyesi bir grup da arkadaşlarına destek olmak amacıyla fabrikanın önüne gelerek eylem düzenledi. Bölgeye intikal eden polis ekipleri, fabrika önünde güvenlik önlemi alarak, işçilere dağılması yönünde uyarıda bulundu. Polisin uyarısını dikkate almayan gruptaki 11'i kadın toplam 63 kişi gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Halil İbrahim Karabıyık

