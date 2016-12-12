İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri; Torbalı, Tire, Bayındır ve Ödemiş ilçelerinde uyuşturucu madde ile silah ticareti yapıldığı yönünde bilgi alındı. Bazı şahısların bölgede bulunan, ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu madde dağıtıcılarına, uyuşturucu madde ve silah dağıtımı işini organize ettikleri tespit edildi.

Yapılan araştırmalar sonucunda, bugün 12.30 sıralarında, Torbalı ilçesi Ertuğrul Mahallesi'nde jandarma ekipleri otoparkta duran araca operasyon yaptı. Tespit edilen araçta yapılan aramada; 12 kilo kubar esrar, bin 250 adet ectacy hap, 1 kilo 106 gram metamfetamin ile 6 adet av tüfeği, 10 adet tabanca, 183 adet muhtelif tabanca fişeği, 9 adet 12 kalibrelik av tüfeği fişeği ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli yakalanırken diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Atakan Şen

