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İzmir'de jandarmanın şüphesi kaçak sigaraları yakalattı

İzmir’in Bergama ilçesinde, jandarma ekiplerinin yol kontrolü sırasında şüpheli aracın aranmasında toplam 2 bin 977 paket kaçak sigara ele geçirilirken, araması olan 2 kişi yakalandı.

İzmirde jandarmanın şüphesi kaçak sigaraları yakalattı

12 Aralık 2016 10:49

Umuma açık yer, alkol ve sigara satışı yapan işletmelerde halk sağlığının korunması ve sahte alkol ve kaçak sigara tüketiminden dolayı oluşabilecek olayların önüne geçilmesi amacıyla, Bergama İlçe Jandarma Komutanlığınca, dün yol kontrolü yapıldı. Jandarma ekipleri, plakası olmayan şüpheli aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda değişik markalarda toplam 2 bin 977 paket kaçak sigara ele geçirildi. Araçta yakalanan E.Y. ve B.Ş. isimli şahısların ‘5607 Sayılı Kanuna Muhalefet’ suçundan arandıkları tespit edildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Etiketler: alkol, jandarma, sigara


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