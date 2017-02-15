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İzmir'de kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı

İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde piyasaya kaçak içki sokmaya çalışan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İzmirde kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı

15 Şubat 2017 11:31

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Güzelbahçe İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Y.K.G., M.G. ve M.U. isimli şahısların Manisa’dan temin ettikleri kaçak içkileri su damacanaları içerisinde getirerek, Güzelbahçe ilçesinde piyasaya sürecekleri ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri tarafından takip edilen şüpheli araç, Güzelbahçe girişinde durduruldu.

ELE GEÇİRİLENLERE EL KONULDU

Araç içerisinde bulunan Y.K.G., M.G. ve M.U. isimli şüpheli şahısların araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramada, 1 adet 7,65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 97 litre boğma rakı olarak tabir edilen kaçak rakı ile kaçak içki şişelerinde usulsüz olarak kullanıldığı öğrenilen 12 adet alkollü içki bandrolü ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak içki ve malzemelere cumhuriyet savcısının talimatı ile el konularak Y.K.G., M.G. ve M.U. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı. 

Ayrıca Y.K.G., M.G. ve M.U. isimli şüphelilerin 21 Ocak 2017 tarihinde de Güzelbahçe ilçesinde yapılan operasyonla önceden de yakalanmış olduğu ve serbest kaldığı öğrenildi. 

Abdülaziz Baydilli
 

Etiketler: Güzelbahçe, İzmir, kaçak içki


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