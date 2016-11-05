Edinilen bilgiye göre, il genelinde kaçak-sahte içki ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesinde bulunan 6 ayrı işyerinde sahte ve kaçak içki ile gümrük kaçağı sigara bulunduğu bilgisini aldı. Polis ekipleri tarafından, söz konusu işyerlerine yapılan operasyonla; bin 513 şişe sahte ve kaçak içki, 8 bin 358 paket sigara, 559 paket puro ve 890 paket sigara ile pipo tütünü ele geçirilirken işyeri sahipleri Ş.D.(57), N.T.(64), M.A.(47), H.T.(44), A.K.(54) ve İ.T.(41) yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.D., N.T. ve M.A. tutuksuz yargılanmak üzere Cumhuriyet Savcılığından serbest bırakılırken H.T., A.K. ve İ.T. ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.