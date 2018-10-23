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İzmir'de kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'de kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
İzmir'de kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir’in Aliağa ilçesinde bir motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 16 yaşındaki sürücü hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Yeni Mahalle Güzelhisar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eski Garaj yönüne giden Fatih Arslan (16) yönetimindeki 35 NHD 13 plakalı motosiklet ile Yılmaz G.'nin (19) kullandığı 35 NGC 55 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Fatih Arslan ve arkasında oturan Cumali T. (16) yola savruldu. Kazada sürücü Fatih Arslan ile motosiklette yolcu olarak bulunan Cumali T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil servisinde tedaviye alınan Arslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yaralı yolcu Cumali T. ise yapılan tedavin ardından Çiğli Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı.
İsmail Hakkı Ergün
 

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