İzmir'de kapatılan askeri lisede yangın

Edinilen bilgiye göre, Güzelbahçe ilçesinde çıkan yangın bu akşam saat 15.00 sıralarında fark edildi. Kapatılan Maltepe Askeri Lisesi sınırları içerisindeki ormanlık alanda çıkan yangında, alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 4 helikopter, 1 uçak, 4 dozer ve 20'den fazla arazözle hem karadan hem havadan yangına müdahale edildi. Bu arada, Narlıdere ile Urla ilçeleri arasındaki otoyol, yangın sebebiyle bir süre trafiğe kapatıldı.

2 saat süren müdahale ile yangın tamamen kontrol altına alındı. Yaklaşık 3 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenilirken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Ali Gözeten