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İzmir'de kar bastırdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından, kar yağışı İzmir'in yüksek kesimlerinde etkili oldu. Belediye ekipleri, kentin bir bölümünü beyaza bürüyen yağışlara karşı tedbirlerini artırdı.

İzmirde kar bastırdı

28 Aralık 2016 17:17

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tüm yurt genelinde yaptığı uyarıların ardından kar yağışı İzmir'de de etkili oldu. Bornova ilçesinin yüksek kesimlerde kar etkili olurken bastıran yağışla birlikte ilçedeki bazı noktalar beyaza büründü. Kurudere, Beşyol, Yaka Mahalleleri gibi yüksek kesimlerdeki yollar da trafik yavaşladı. Kar yağışıyla birlikte Bornova Belediyesine bağlı ekipler hemen bölgeye intikal etti.

Yollar beyaza büründü, tuzlama çalışması yapıldı
Kar temizleme çalışmaları yapan ekipler, herhangi bir kaza yaşanmaması için buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila da çalışmaları yerinde inceledi. Meteorolojiden gelen kar yağışı uyarısı nedeniyle ekiplerin hazır halde beklediğini ve yağıştan hemen sonra ise çalışmalara başladıklarını ifade eden Başkan Atila, "Vatandaşlarımızın kar yağışı nedeniyle herhangi bir sorun yaşamamaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kar temizleme ve tuzlama ekiplerimiz özellikle bağlantı yollarında yoğun şekilde çalışıyor. Etkili olan kar yağışının sorunlara değil, sadece güzel manzaralara ve çocuklarımızın eğlencelerine vesile olması için çalışıyoruz” dedi.

Sabuncubeli Geçidinde de kar var
Öte yandan, Manisa-İzmir arasındaki Sabuncubeli mevkisine de mevsimin ilk karı düştü. Kar, özelikle Sabuncubeli Geçidinde etkili olurken, Karayolları Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler hemen bölgeye gitti. Görevliler, buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları yaparak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
 

Etiketler: Meteoroloji Genel Müdürlüğü


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