Kaza, akşam saatlerinde EVKA 4 Mahallesi Ahmet Avrasi Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, EVKA 4 yönünden Bornova istikametine seyir halinde olan Süleyman K. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, 1127 sokağa dönüş yapmak isteyen Ufuk D. kontrolündeki 35 AUM 06 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Süleyman K.(13) ve arkasında oturan Mustafa A.(13) yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kazada ağır yaralanan Süleyman K. ve Mustafa A. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan genç sürücü Süleyman K. ve arkadaşı Mustafa A.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Halil İbrahim Karabıyık



