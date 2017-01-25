Olay, dün Menderes Mahallesi 146/4 Sokak'ta bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında kız meselesi yüzünden husumet bulunan Yunus K. (20) ile Barış G. (20) parkta karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyünce Yunus K. yanında getirdiği bıçakla Barış G.’yi baldırından bıçakladı. Barış G.’nin bıçaklandığını gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Barış G. ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Barış G. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yunus K.’nın çeşitli suçlardan cezaevine girdiği ve kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilirken, şahsın cezaevine girdikten sonra ayrıldığı kız arkadaşının Barış G. ile görüşmesi üzerine ikili arasında kavga çıktığı iddia edildi.

Yunus K. olay sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak İzmir Emniyet Müdürlüğü Bozyaka Hizmet Binasına götürüldü.

Abdülaziz Baydilli