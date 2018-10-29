İzmir'de korku dolu anlar: Freni boşalan midibüs dehşet saçtı

Olay, saat 12.00 sularında Hatay 256 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Çelik idaresindeki bir midibüsün frenleri bilinmeyen bir sebeple boşaldı. Freni boşalan midibüs, elektrik direğine çarparak durabildi. Elektrik direği park halinde bulunan 34 BKJ 173 plakalı aracın üzerine devrildi. Her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, mahalleye elektrik verilemedi. Olay sırasında mahalleden kimsenin geçmemesiyle faciadan dönüldü.

Mahalle sakinleri tepkili

Mahalle sakinlerinden Gülfer Yazıcıoğlu, "Büyük bir ses duyup balkona çıktık. Gördüğüm manzarayla şoke oldum. Buradan insanlar da geçebilirdi. Lütfen bu yolu trafiğe kapatsınlar. Eğer direk olmasa midibüs evin içine girebilirdi. Yüzlerce insan bu yolu kullanıyor. Lütfen burayı trafiğe kapatın” dedi.

Mahalle sakinlerinden İsmail Hançerlioğlu ise "Yokuş çok dik olduğu için en ufak bir fren sorununda böyle sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Allah korusun buradan insan da geçiyor olabilirdi o sırada. Bu yokuşa tedbir alınması lazım” ifadelerini kullandı.

Ali Gözeten - Halil Karahan - Tolga Tahçı

