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İzmir'de korkutan yangın

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan, eski Sümerbank arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, arazide bulunan kullanılmayan depolar, lastikler ve otluk alan yandı. Çıkan dumanlar şehrin üzerini kaplarken, elektrik direklerinin alev alması korku dolu anlara neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın 2 saatte söndürüldü.

İzmirde korkutan yangın

18 Ekim 2016 12:46
İzmir'de korkutan yangın - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, saat 10.00 sıralarında, Alsancak semti Şehitler Caddesi üzerinde bulunan eski Sümerbank arazisinde, henüz belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı. Küçük bir alanda çıkan yangın kısa sürede rüzgarın etkisiyle yayılmaya başladı. 114 bin metrekarelik alanda bulunan; kullanılmayan depolar, ağaçlar, otlar ve lastikler yanmaya başladı. Lastiklerin bulunduğu alanda olan elektrik direkleri de yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken elektrik direğinin yanması vatandaşların kameralarına yansıdı. Trafik polisleri, yangın alanına çıkan sokak ve caddeleri kapatarak araçları bölgeye yaklaştırmadı. Durumun bildirilmesi ile çok sayıda itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Bölgenin elektriği ise yetkililer tarafından kesildi.

2 saatte kontrol altına alındı
Lastiklerin tamamen yanması nedeniyle Konak ilçesi siyah dumanla kaplandı. Bu dumanlar şehrin her yerinden görüldü. Yangını alanın olduğu çevredeki iş yerlerinde çalışan işçiler ise olası bir tehlikeye karşı binalardan tahliye edildi. Çalışanlar ise edişeli gözlerle yangının söndürülmesini izledi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından, itfaiye ekipleri tamamen yangını kontrol alına alıp soğutma çalışmalarına başladı. Yangının başladığı noktaya yakın olan esnaflardan Burak Ulusoy, "Köşe başında başlayan küçük bir alevin üzerine, söndürmek için 2 yangın söndürücü tüple müdahale edildi ama şiddetli rüzgarla beraber kuru otlarla yangın hızla büyüdü. Bir kaç dakika içerisinde bütün bu alanı sardı. Dumanların arkasında evler var. Burası kullanılan alan bir değil. Eski fabrikalar var. İçeride üretim var. Girilmesi yasak. Alev alan binalar var. Yüksek bir duvar bu alanı çevreliyor içeri geçmekte mümkün değil. Nasıl başladı bilmiyorum" dedi.
Yangınla ilgili polis ve itfaiye ekipleri soruşturma başlattı.

Atakan Şen - Ceren Atmaca 

 

Etiketler: İzmir


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