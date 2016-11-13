Yangın, gece saatlerinde Atatürk Stadı içerisinde bulunan Gençlik Spor İl Müdürlüğü Sporcu Sağlığı Merkezi binasının çatısında çıktı. Çatıdan dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 110 itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına anında müdahale ederek, yangını kısa sürede söndürdü. Yangının neden çıktığı henüz bilinmezken, Gençlik Spor İl Müdürlüğü Sporcu Sağlığı Merkezi olarak kullanılan binanın tadilatta olduğu belirtildi.

Yangının neden çıktığı ise itfaiye ekiplerinin yapacağı detaylı inceleme sonrası netlik kazanacak.

Abdülaziz Baydilli