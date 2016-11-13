Diğer
Kategoriler

İzmir'de korkutan yangın

İzmir Atatürk Stadı içerisinde bulunan Gençlik Spor İl Müdürlüğü Sporcu Sağlığı Merkezi binasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

İzmirde korkutan yangın

13 Kasım 2016 07:30
İzmir'de korkutan yangın - Tıkla İzle

Yangın, gece saatlerinde Atatürk Stadı içerisinde bulunan Gençlik Spor İl Müdürlüğü Sporcu Sağlığı Merkezi binasının çatısında çıktı. Çatıdan dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 110 itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına anında müdahale ederek, yangını kısa sürede söndürdü. Yangının neden çıktığı henüz bilinmezken, Gençlik Spor İl Müdürlüğü Sporcu Sağlığı Merkezi olarak kullanılan binanın tadilatta olduğu belirtildi. 

Yangının neden çıktığı ise itfaiye ekiplerinin yapacağı detaylı inceleme sonrası netlik kazanacak. 

Abdülaziz Baydilli


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!