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İzmir'de korkutan yangın!

İzmir'de korkutan yangın!
İzmir'de korkutan yangın!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kentin birçok noktasından görünürken, kısa süreli paniğe neden oldu.

Alevler, orman ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında Seyir Tepe mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 8 arazöz, 3 iş makinası ve 4 itfaiye aracı sevk edildi. Alevlerin olduğu alana giden ormanlık alana dökülen moloz ve park halindeki bir tır nedeniyle itfaiye ekipleri yangının olduğu bölgeye ulaşmakta güçlük çekti. Kentin birçok noktasından görünen yangın ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınırken, yangında yaklaşık 15 dekarlık alanın zarar gördüğü ifade edildi. Ekiplerin bölgede sürdürdüğü soğutma çalışması devam ederken, polis ekipleri ise yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Ali Gözeten - Murat İşçi
 

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