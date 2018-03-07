İzmir'de korkutan yangın! Otel alev alev yandı

İzmir'in Konak ilçesinde bir otelde çıkan yangında, otel alevler içinde kalırken, olayda 4 kişi de yaralandı.

Yangın bugün saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konak ilçesi Basmane semtinde bulunan Alican Otel'de henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Binayı alevler sararken, otelde kalanlar canlarını kurtarmak için otelin camlarından otomobillerin üzerine atladı.

Olayda 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.