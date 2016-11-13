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İzmir'de kumar operasyonu

İzmir'in Buca ve Bornova ilçelerinde, polis ekiplerinin yaptığı operasyonla ruhsatsız kumar oynatılan iş yerlerine baskın yapılırken, çok sayıda kumar malzemesi ele geçirildi.


13 Kasım 2016 14:43

2015 yılından bugüne kadar polisin yaptığı operasyonlarla, 7 bin 943 kişiye toplam 680 bin lira ceza kesildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'nce, Buca ve Bornova ilçelerinde tombala oynandığı tespit edilen ruhsatsız üç ayrı iş yerine yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin kapıyı açmaması sonucu koçbaşı ile kapıyı kırıp içeri giren ekipler; çatıda gizlenen dört adet tombala makinesi, beş adet televizyon, bir adet kamera ve bir adet projeksiyon cihazı ele geçirdi. Kumar oynayan 138 kişiye idari işlem yapılırken, kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan şüpheliler Y.O. (31), M.Ş. (26) ve Ş.T.K. (36) gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

2015 yılının ocak ayından bu yana yapılan çalışmalarda 342 tombala kumar oyunu tespit edilirken, 7 bin 943 kişiye kumar oynamaktan toplam 680 bin lira ceza kesildi. Tombala oyununda kullanılan 482 tombala makinesi, 672 televizyon ve 156 projeksiyon makinesine el konuldu.

Etiketler: İzmir, kumar operasyonu


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