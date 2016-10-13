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İzmir'de kuyumcu kuryesinin altın vurgunu

İzmir'in Konak ilçesinde bir kuyumcu atölyesinde 5 yıldır kurye olarak çalışan O.K., müşterilere teslim etmesi gereken altınları alıp memleketi Balıkesir'e kaçmak isterken Gasp Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüpheli şahsın, piyasa değeri yaklaşık 650 bin lira olan toplam 5 kilo altını müşterilere teslim edilmiş gibi göstererek hırsızlık yaptığı ileri sürüldü.

İzmirde kuyumcu kuryesinin altın vurgunu

13 Ekim 2016 12:31

3 Ekim günü N.A. (37) isimli vatandaş, Anafartalar Polis Merkezi Amirliği’ne gelerek, 5 yıldır yanında kurye olarak çalışan personeli O.K.'nın (29), kuyumcu atölyesinden 2 kilo altın ile ayrıldığını ve kendisine ulaşamadığını, altınların müşterilere teslim edilmediğini bildirdi. Kuyumcu atölyesi sahibi N.A., geçmişe yönelik yaptıkları araştırmada ise piyasa değeri yaklaşık 650 bin lira olan toplam 5 kilo altının O.K. tarafından müşterilere teslim edilmiş gibi gösterilerek çalındığını belirterek şikayetçi oldu.

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amiriliği ekipleri, O.K.'nın Bornova ilçesinde bulunan Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde olduğunu belirledi. Memleketi Balıkesir'e kaçmaya çalıştığı ileri sürülen şüpheli O.K., Gasp Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şahsın yapılan üst aramasında 1 kilo 600 gram altın ve 46 bin 250 lira para ele geçirildi. Ele geçirilen para ve altınlar kuyumcu atölyesi sahibi N.A.'ya teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.K., çıkarıldığı mahkemece 'Hizmet nedeni ile güveni kötüye kullanmak' suçundan tutuklandı.

Atakan Şen

Etiketler: altın vurgunu, İzmir, kuyumcu kuryesi


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