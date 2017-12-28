İzmir'de kuyumcuyu vuran zanlılardan biri yakalandı

Olay, sabah saatlerinde Bornova Yeşilova Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcu Mustafa Tezcan, sabah iş yerine gelip dükkanı açtıktan sonra raflara altınları dizmeye başladı. Bu sırada kuyumcuya müşteri gibi iki kişi girdi. Şüphelilerden biri, belindeki silahı çıkarıp Tezcan'a doğrultarak altınları vermesini söyledi. Mustafa Tezcan direnip altınları vermeyince soyguncu, Tezcan'ın ayağına iki el ateş etti. Seken kurşunlardan biri cama isabet etti. Ayağından yaralanan Tezcan yere düşerken, şüpheliler altınları almadan yaya olarak kaçtı. Sesler üzerine çevredeki esnaflar kuyumcuya geldi. Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri olay yeri çevresinde araştırma başlattı. Yaralı kuyumcu sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan şüphelilerin olay yerinden kaçışı güvenlik kameralarına yansıdı.

Haberi alan Tezcan'ın yakınları, kuyumcunun önüne gelerek yetkililerden bilgi aldı. Mustafa Tezcan'ın vurulduğunu öğrenen yakınları büyük üzüntü yaşarken, sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenmeleri üzerine rahat bir nefes aldı. Asayiş ekipleri olayla ilgili bir şüpheliyi yakalarken, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Olayın görgü tanığı Volkan Yeni, “Evden çıktım, kuyumcunun önünden geçiyordum. İki kişi müşteri gibi kuyumcuya girdi. Sonra iki el silah sesi geldi. Ardından 2 kişi kuyumcudan yaya olarak kaçtı. Kuyumcu ayağından vuruldu. Hemen polise ve sağlık ekiplerine bilgi verdik" dedi.

Vatandaşların kepenk arasından olay yerini görmek için sıraya girmesi ise dikkat çekti.

Atakan Şen - Halil Karahan