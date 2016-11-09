Şiddetli esen lodos, İzmir’de hayatı olumsuz etkiledi. Karşıyaka ilçesi Mavişehir semtinde bulunan büyük bir AVM’de dükkanlarda bulunan tenteler ve demir saçlar lodosun etkisiyle devrildi. Devrilen malzemelerin vatandaşların üzerine gelmemesi için güvenlik şeridi çekildi. Ziyaretçilerin yoğun olduğu bir saatte meydana gelen olayda, ölen ya da yaralanan olmadı.

Öte yandan, Meteoroloji Bölge Müdürülüğü saatte 70 kilometreyi bulan lodosa karşı uyarıda bulundu. İZDENİZ Genel Müdürlüğü, şiddetli lodos nedeniyle bugün saat 10.30’dan itibaren tüm vapur seferlerinin iptal edileceğini duyurdu. İzmir Valiliği ise kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, "Bu akşam saatlerinde bölgemiz genelinde (İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve Aydın) görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli (21-50 mm) olması beklenmektedir. Kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (su baskını, ani sel, yıldırım, dolu yağışı) yetkili ve ilgililerin tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz" ifadelerine yer verildi. Sağanak yağışın saat 18.00'da başlayıp 10 Kasım'da saat 03.00'a kadar süreceği bildirildi.

Murat İşçi