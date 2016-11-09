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İzmir’de lodos hayatı felç etti

İzmir’de, zaman zaman saatteki hızı 70 kilometreyi bulan lodos vatandaşlara zor anlar yaşatırken, bazı deniz seferleri etkili lodos nedeniyle iptal edildi.

İzmirde lodos hayatı felç etti

09 Kasım 2016 19:39
İzmir’de lodos hayatı felç etti - Tıkla İzle

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarılarının ardından lodos, İzmir ve çevresinde etkili oldu. Saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreyi bulan rüzgar, vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşların lodos nedeniyle yürümekte zorlandığı gözlenirken, kimi noktalarda da ağaçlar devrildi, çatı parçaları yerinden söküldü.

Bazı seferler iptal edildi
Etkili lodos, deniz ulaşımını da vurdu. Dalga boyu 4-5 metreye kadar çıkarken, İzmir Körfezindeki bazı vapurların seferleri geçici olarak durduruldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bölgede lodosun etkisini sürdüreceğini ifade ederek, vatandaşları uyardı. 

Atakan Şen - Halil Karahan
 

Etiketler: İzmir, lodos


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