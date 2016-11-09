Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarılarının ardından lodos, İzmir ve çevresinde etkili oldu. Saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreyi bulan rüzgar, vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşların lodos nedeniyle yürümekte zorlandığı gözlenirken, kimi noktalarda da ağaçlar devrildi, çatı parçaları yerinden söküldü.

Bazı seferler iptal edildi

Etkili lodos, deniz ulaşımını da vurdu. Dalga boyu 4-5 metreye kadar çıkarken, İzmir Körfezindeki bazı vapurların seferleri geçici olarak durduruldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bölgede lodosun etkisini sürdüreceğini ifade ederek, vatandaşları uyardı.

Atakan Şen - Halil Karahan

