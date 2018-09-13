İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'de minibüs devrildi: 7 yaralı

İzmir'de minibüs devrildi: 7 yaralı
İzmir'de minibüs devrildi: 7 yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yağış sebebiyle bir minibüs devrilirken, minibüsün içinde bulunan 7 kişi yaralandı.

Olay saat 17.30 sularında Ödemiş ile Kiraz arasında bulunan Gereli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Cafer Ocakhanoğlu (39) idaresindeki içinde 6 yolcusu bulunan 72 KC 062 plakalı minibüs, Ödemiş yönüne doğru seyrederken havanın yağışlı olması sebebiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan minibüs karşı şeride geçti ve yolun kenarında bulunan toprak alana devrildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri ve 112 sağlık görevlileri sevk edildi. Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle yolcular araçtan çıkarılırken, ilk müdahaleleri de olay yerinde yapıldı. Minibüste bulunan Abdullah İbrahim Yıldız (28), Abdullah Yaruk (27), Ramazan Arıca (37), Mehmet Demir (36), Ahmet Erken (34), Nihat Akın (44) ve sürücü Cafer Ocakhanoğlu hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle trafik tek şerit üzerinden sağlanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.