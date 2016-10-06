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İzmir'de MİT lojmanları önündeki yola EYP atarak kaçan şahıslar yakalandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, MİT lojmanları önünde yola el yapımı patlayıcı (EYP) atarak kamyonetle kaçan 2 şüpheli, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, zanlıların terörle bağlantıları araştırılıyor.


06 Ekim 2016 09:33

Olay, bugün gece saat 01.00 sıralarında Yeşilyurt Semti MİT lojmanları önünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, caddede seyir halindeki 35 HC 7827 plakalı kapalı kasa kamyonetten plastik şişe içerisinde tuz ruhu gibi kimyasal maddelerden oluşan el yapımı patlayıcı atıldı. Zanlılar olay yerinden hızla uzaklaşırken, el yapımı patlayıcı büyük bir gürültüyle patladı. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Kamyonetle kaçan 2 zanlı kısa bir sürede Metin Oktay Mahallesi 52/100 Sokak'ta yakalandı. Kamyonetin kasasında yapılan araştırmada patlayıcı maddeler bulundu. Gözaltına alınan ve kimlikleri açıklanmayan 2 zanlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlıların terörle bağlantısının olup olmadığı ise araştırılıyor.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Halil İbrahim Karabıyık

Etiketler: eyp, İzmir, MİT lojmanları


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