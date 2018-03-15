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İzmir'de nevruz öncesi operasyon: 61 gözaltı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, Bayraklı ilçesinde bulunan bir mahalleye yaklaşan nevruz öncesi şafak operasyonu yaptı. Operasyonda, biri asker kaçağı olduğu belirlenen 61 kişi gözaltına alındı.

İzmirde nevruz öncesi operasyon: 61 gözaltı

15 Mart 2018 12:46

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, nevruz öncesi kent genelinde uyuşturucu, asayiş ve terör olaylarının önlenmesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Sabah erken saatlerde Bayraklı ilçesine bağlı Onur Mahallesinin giriş ne çıkış noktalarını kapatan ekipler, Terörle Mücadele, Asayiş Şube, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Hareket Şube Müdürlüğünden sorumlu 4 il emniyet müdür yardımcısı koordinesinde şüphelilerin adreslerini tek tek aradı.

Asayiş Şube Müdürü Seda Okur, Terörle Mücadele Şube Müdürü Akın Tan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kaan Coşkun'un idaresinde düzenlenen operasyona katılan bin 500 polise ve 2 polis helikopteri de havadan destek verdi. Operasyonda, 4 narkotik dedektör köpeği yardımıyla evlerde arama da yapıldı.

61 gözaltı

Operasyonda, biri asker kaçağı olduğu belirlenen 61 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 62 mermi, 8 ruhsatsız pompalı tüfek, 101 fişek, kılıç, döner bıçağı, 30 gram skunk, 155 gram esrar ile terör örgütü PKK/KCK'ya ait çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.  

Halil İbrahim Karabıyık
 

 

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