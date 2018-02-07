İzmir'de okulda patlamayla ilgili 3 gözaltı

Dün saat 11.00 sıralarında, Gaziemir ilçesinde Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin kazan dairesinde ilk belirlemelere göre doğalgaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada, okulda bulunan Halk Eğitim Merkezindeki odada bulunan 5 kişiden tekstil kursiyeri Öznur Güzelocak (45) yıkılan duvarın altında kalmış ve kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralanmıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, haklarında yakalama kararı çıkarılan okula doğalgaz döşeyen firmanın sahibi, projeyi hazırlayan imza yetkilisi ve montaj ustasını gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden doğalgaz döşeyen firmanın sahibi adli kontrol şartıyla olmak üzere 3 şüpheli de serbest bırakıldı. Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin patlamanın olduğu yerde inceleme yaptığı öğrenildi.