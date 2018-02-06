İzmir'de okulun kazan dairesinde patlama: 5 yaralı

İzmir’in Gaziemir ilçesinde bir okulun kazan dairesinde patlama meydana geldi. Gaziemir Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin kazan dairesinde meydana gelen patlamanın doğalgaz sıkışmasından kaynaklandığı ifade edildi.

Patlama sonrası küçük çaplı bir yangın çıkarken, okulda açılan halk eğitim kursunda eğitim alan 1’i ağır 4 yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

'Olay gaz sıkışmasından kaynaklanıyor'

İzmir’in Gaziemir ilçesinde bir okulun kazan dairesinde patlama meydana geldi. Olayda 1'i ağır 5 kişi yaralandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, olayın gaz sıkışmasından kaynakladığını ifade etti.

İzmir’in Gaziemir ilçesindeki Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin kazan dairesinde patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle, halk eğitim merkezinin düzenlediği giyim kursuna katılan öğrencilerden 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Ağır yaralanan kursiyer Öznur Güzeloca'ın Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. Gaziemir Patlamanın doğalgaz sıkışmasından kaynaklandığı ifade edildi. Patlama sonrası küçük çaplı bir yangın çıkarken, okulda açılan halk eğitim kursunda eğitim alan hafif yaralıların ayakta tedavi gördüğü belirtildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yararlılardan birinin durumu ağır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, konuyla ilgili açıklama yaptı. Dağ, "11.00 sıralarında doğalgazdan, gaz sıkışmasından kaynaklı bir patlama yaşandı. Bu patlamadan dolayı 1 ağır yaralımız olmak üzere hafif yaralılarımız var. Diğer yaralılarımız çok hafif yaraları var, ayakta tedavi gördüler. Şu anda ilgili birimlerin tamamı Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Emniyet Müdürlüğümüz, İzmir Gaz, gerekli çalışmaları yapıyor. Okulun kazan dairesi dışındaki bölgelerinde herhangi bir hasar söz konusu değil. Yarın da inşallah eğitim öğretimi devam edecek. Ara verilecek bir durum söz konusu değil" dedi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ise "Halk eğitim merkezimizin düzenlediği giyim kursu ile alakalı 6-7 kursiyerimiz eğitim görüyordu. 1 ağır yaralılarımız var. Halk eğitim merkezinin düzenlediği kursun kursiyerleri yaralandı. 700 öğrencimizde yaralı biri yok. Yarın itibariyle eğitim ve öğretim devam edecek. Tamamıyla doğalgaz sıkışması ile ilgili bir patlama. Bunla ilgili de teknik anlamda teftiş yapılıyor. Çok şükür can kaybı yok" diye konuştu. Yahşi, 2015 yılında faaliyete başlayan okuldaki doğalgaz tesisatının 2 ay önce yapıldığını ve doğalgazın 2 aydır kullanıldığını ifade etti.

