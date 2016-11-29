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İzmir'de onlarca ev ve iş yerini su bastı

İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Kabakum Mahallesinde, aniden bastıran sağanak yağış bölgedeki dereyi taşırarak sele neden oldu. Sel nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı.

İzmirde onlarca ev ve iş yerini su bastı

29 Kasım 2016 08:07
İzmir'de onlarca ev ve iş yerini su bastı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından sağanak yağış, Ege ve Marmara bölgelerini etkisi altına aldı. İzmir'de, özelikle akşam saatlerinde bastıran sağanak yağışta, kent genelinde adeta hayatı felç etti. İzmir merkezde cadde ve sokaklar göle dönerken, yağışlar, Dikili ilçesine bağlı Kabakum Mahallesinde bir dereyi taşırarak sele neden oldu. İki metreyi bulan sel suları nedeniyle onlarca ev ve iş yerini su bastı. Durumun bildirilmesi üzerine Dikili Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile iş makineleri, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'na bağlı çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.

10 kişi kurtarıldı
Bölgeye gelen ekipler, sel sularında mahsur kalanların olduğunu öğrenmesi üzerine hemen bir kurtarma çalışması başlattı. Toplamda 10 kişi kurtarılarak güvenli bölgeye alındı. Ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlarda kendi derdine düştü. Vatandaşlar, kendi çabalarıyla evlerindeki ve iş yerlerindeki suları temizlemeye çalıştı. Bu arada sel suları, mahalle mezarlığında da hasara yol açtı. Çok sayıda mezarın yerinden söküldüğü görüldü. Yağışlarla bölgedeki elektriklerde kesildi. Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun'da hemen olay yerine giderek karanlık altındaki çalışmaları yerinde takip etti. Çok sayıda belediye ekibi, iş makineleri yardımıyla bölgedeki suları tahliye etmek için çalışmalarına devam ederken, şuana kadar can kaybının yaşanmadığı bildirildi. Yetkililerden alınan bilgiye göre, su baskınları nedeniyle maddi hasarın boyutunun yüksek olduğu belirtildi.

Nimet Ergün


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