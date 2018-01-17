Diğer
Kategoriler

İzmir’de operasyon: 25 kişi gözaltına alındı

İzmir’in Buca ilçesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 750 polis uygulama yaptı. Yapılan uygulamada, terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle aranan 6 kişi yakalandı.

İzmirde operasyon: 25 kişi gözaltına alındı

17 Ocak 2018 00:36

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, Terör, Narkotik, Kaçakçılık Organize ve Mali Şube ekiplerinin katılımıyla 'Asayiş-Narko - TEM 2' operasyonu düzenlendi. Göksu Mahallesi'nde başlayan operasyona toplam 750 polis katıldı. 43 işyeri ve 36 trafik kontrol noktasında yapılan eşzamanlı arama ve kontrollerde 2 bin 453 kişiye Genel Bilgi Tarama (GBT) yapılırken, 424 araç kontrol edildi. Öte yandan, kimlik sorgularında PKK/KCK Terör Örgütü ve FETÖ/PDY Terör Örgütü üyesi olduğu tespit edilen 6 kişi ile birlikte çeşitli suçlardan aranan toplam 25 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, yapılan aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 gram eroin, 3 gram esrar ele geçirildi. İşyerlerine yönelik yapılan incelemelerde ise, 7 işyerine ruhsatsız olarak faaliyet göstermekten, 2 işyerine de kapalı mekanda sigara içilmesine izin vermekten para cezası kesildi.

Halil İbrahim Karabıyık
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç