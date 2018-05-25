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İzmir'de otomobil ile traktör çarpıştı: 1 yaralı

İzmir'in Aliağa ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

İzmirde otomobil ile traktör çarpıştı: 1 yaralı

25 Mayıs 2018 10:54

Kaza, İzmir-Çanakkale yolu Çaltılıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bergama yönünden Aliağa istikametine gitmekte olan S.Y. idaresindeki 45 Y 6670 plakalı otomobil, H.Ö. yönetimindeki 35 NDT 95 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan A.T. yaralandı. Araç içerisinde sıkışan A.T., Aliağa İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı yolcu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan otomobil sürücüsü S.Y.'nin alkollü olduğu öğrenilirken, jandarmanın kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

İsmail Hakkı Ergün

 

 

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