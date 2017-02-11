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İzmir'de otomobilde yasak aşk cinayeti ve intihar

İzmir’in Menemen İlçesi'nde yasak aşk yaşadıkları iddia edilen Çetin Vargün (42) ile Sakine Aykan (37) bir otomobilin içinde başlarından vurulmuş olarak bulundu.

İzmirde otomobilde yasak aşk cinayeti ve intihar

11 Şubat 2017 15:23

Olay, dün Ağıdır Mahallesi Eski Seyrek Köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre vatandaşlar yolda park halinde uzun süre bekleyen otomobilden şüphelenince durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri araç içerisinde bir bayan ve erkeğin başlarından vurulmuş cesediyle karşılaştı. Olay yerine çağrılan sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemenin ardından hem bayanın hem de erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrası bayanın Sekine Aykan (37), erkeğin ise Çetin Vargün (42) olduğu öğrenildi. Eşinden boşandığı öğrenilen Sakine Aykan ile şoförlük yapan evli Çetin Vargün arasında gizli aşk yaşandığı iddia edilirken, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Vargün'ün önce Aykan'ı öldürdüğü, ardından da silahı başına dayayıp intihar ettiği belirlendi. Otopsi yapılmak için İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kardırılan Vargün ve Aykan’nın cansız bedenleri yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Etiketler: asak aşk cinayeti ve intihar, İzmir, otomobil


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