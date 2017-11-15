İzmir'de otoparklara zam tartışması

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi kasım ayının ikinci birleşimi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan idaresinde gerçekleşti. Oturumun dilek ve temenniler bölümünde söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Bilal Doğan, belediyeye ait otoparklarda 12 saat yerine 3’er saatlik dilimler üzerinden ücretlerin geleceğini belirterek, "Yıllardır uygulanan otopark tarifeleri kökten değişecek. Otoparklarda yapılacak revizyonla 3’er saatlik dilimler üzerinden ücretler gelecek. Bu gizli zammı kamuoyuna duyurmak istiyorum. Eskiden 12 saate kadar park ücret 7,5 liraydı. Son artışla birlikte yüzde 50’ye yakın bir zam yapılacak. İşine arabayla gitmek zorunda kalan ve 8 saatlik mesaisi olan bir kişi 12 lira ücret ödemiş olacaktır. Ortada hizmet yok. Bir şey yapmadınız, neden zam istiyorsunuz. Temelini attığınız yarım kalan tesisleri tamamlayın da zammı ondan sonra konuşalım. Otoparkla ilgili hizmetler bir elin parmakları kadar az. 4 tesis yaptınız ama 14 kere zam yaptınız" diye konuştu.

Araç sayısı 1,5 milyona ulaştı

İzmir'de trafik ve otopark sorunu olduğunu ifade eden Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Trafiğe çıkan araç sayısı 1,5 milyona ulaştı. Park yeri ve otopark eksiliği söz konusudur. Trafikte keşmekeşe yol açan bu eksiklik karşısında İzmir Büyükşehir Belediyesinin bir şey yapmadığını görüyoruz. Yıllardır 13 bin kapasiteye sahip otoparklarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Bu da yetersiz. Yeni yollar, caddeler ve bulvarlar yapılamıyor. Kent içi ulaşımı kangren haline geldi. İmar kanunu gereği otopark fonu var. Bu para yeni otoparklar yerine aslanlar gibi bankada yatıyor. Geçen yıl 50 milyona yaklaşan kaynak bu yıl ne kadara ulaştı? Bu otopark paralarını artık otopark yapılmasını istiyoruz. İzmir’de mutlaka otopark yapılacak arsalar vardır. Yeni yerlerin bulunmasını istiyoruz. Seçim bildirisinde 21 otopark yapılacaktı” deyince Aydoğan da “Yeni seçim geldi, yine yapılır.”

Ceren Atmaca

