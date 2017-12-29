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İzmir'de patlama mı oldu? İzmir'deki patlamanın sebebi nedir? |İzmir'de patlama

İzmir'de patlama mı oldu? İzmir'deki patlamanın sebebi nedir? İzmir'in Çeşme ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle iki patlama meydana geldi. İşte tüm detaylar...

İzmirde patlama mı oldu? İzmirdeki patlamanın sebebi nedir? |İzmirde patlama

29 Aralık 2017 00:00

İzmir'in Çeşme ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle iki patlama meydana geldi. Paniğe neden olan patlamalarla ilgili ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, saat 20.15 sıralarında Çeşme ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle iki patlama meydana geldi. İlk patlama ilçenin her yerinde duyulurken, patlamanın şiddeti ile evlerin ve iş yerlerinin camlarında sarsıntılara neden oldu.

Patlama sesinin Altınkum Plajı tarafından geldiği iddia edilirken, Sahil Güvenlik ekipleri denizden, İlçe Jandarma ekipleri ise karadan arama tarama çalışması başlattı. Büyük bir korkuya ve paniğe neden olan patlamayla ilgili Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, meydana gelen patlamaların henüz nedeninin belli olmadığını, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

 

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