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İzmir’de PKK/KCK operasyonu: 35 gözaltı

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik eş zamanlı 50 adrese yapılan operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.

İzmirde PKK/KCK operasyonu: 35 gözaltı

13 Şubat 2017 10:28

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, özel harekat ve çevik kuvvet polislerinin katılımıyla sabah saatlerinde İzmir merkez ilçeler başta olmak üzere Menderes, Urla, Bayındır ve Menemen ilçelerinde helikopter destekli 50 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

ARALARINDA KADINLAR DA VAR

Operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı. PKK propagandası yaptıkları iddia edilen şahısların sosyal medya aracılığıyla terör örgütüne yönelik operasyonları küçük düşürücü paylaşımlarda bulundukları, KCK adına faaliyet yürüttükleri ve devlet büyüklerine hakaret ettikleri ileri sürüldü.

Etiketler: İzmir, İZMİRDE OPERASYON, KCK, pkk


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