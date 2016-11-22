İzmir İl Jandarma Komutanlığınca, 2016 yılı içerisinde, bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik olarak, MİT ve Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak İzmir’in kırsal alanlarında toplam 357 operasyon yapıldığı öğrenildi. Yapılan operasyonlar kapsamında PKK’ya ait depo ve sığınaklar bulunarak bir çok yasam malzemesi ele geçirildiği bildirildi. Ayrıca olaylara karıştığı tespit edilen 8 şüpheli şahıs yakalanırken 6 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TOPRAĞA GÖMÜLÜ KALEŞNİKOF TÜFEKLER VE ROKETATAR ELE GEÇİRİLDİ

İzmir’in kırsalında bölücü terör örgütü PKK mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesi için İzmir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar kapsamında; 15 Kasım günü Bayındır ilçesi Kızılağaç Mahallesi Pelit Deresi mevkiinde ormanlık alanda yapılan operasyonda toprağa gömülü 3 adet plastik bidon içerisinde 2 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet yivsiz av tüfeği, 175 adet fişek, 2 adet el bombası, 2 adet RPG7 roketatar sevk fişeği, 1 adet el dürbünü, 25 adet av fişeği, 6 adet Kaleşnikof piyade Tüfeği Şarjörü, 4 adet hafıza kartı, 1 adet pusula, 1 adet avcı bıçağı, 25 adet pil, 2 adet uyku tulumu, 2 adet sırt çantası, bol miktarda yiyecek ve yaşam malzemesi ele geçirildiği öğrenildi. Ele geçirilen malzemeler incelenmek üzere kriminal laboratuvarına gönderildi. Kriminal laboratuvarında yapılan araştırma sonucunda, kaleşnikof piyade tüfeklerinin 19 Mart tarihinde 1 jandarma personelinin yaralanmasına neden olan Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığına ait devriye aracına teröristlerce yapılan saldırıda kullanıldığı tespit edildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasının kırsal alanda artarak devam ettiği bildirildi.