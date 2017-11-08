İzmir'de PKK'ya darbe: 17 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmaları kapsamında, örgütün üyesi olduğu gerekçesiyle biri Suriye uyruklu 21 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. İzmir polisi, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yaptı. Operasyonda, hakkında yakalama kararı çıkartılan 17 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabancalar, mermiler, ölen örgüt üyelerini övücü fotoğraflar ve yasaklanmış yayınlar ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, şüpheliler emniyete götürüldü.

