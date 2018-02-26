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İzmir’de polis memuruna palalı saldırı

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, elinde pala bulunan bir şahıs polis memuruna saldırdı. Olayda, şans eseri polis memuru hafif şekilde yaralandı.

İzmirde polis memuruna palalı saldırı

26 Şubat 2018 10:48

Olay, gece yarısı saat 00.10 sırlarında Cumhuriyet Mahallesi Alim Dağhan Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, M.F.D.(19) ve V.C.D.(24) isimli şahıslar alkol almak için C.K.’nin işlettiği büfeye gitti. İş yeri sahibi saat 22.00’ı geçtiği için şahıslara alkol vermek istemedi. Bunun üzerine, öfkelenen M.F.D. ve V.C.D. dükkana zarar vermeye başladı. İş yeri sahibi C.K. durumu 155 Polis İmdat hattına ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, etrafa zarar veren şahısları durdurmak istedi. Elinde pala bulunan V.C.D. isimli şahıs, kendisine müdahale etmeye çalışan polis ekiplerine saldırdı. Şahsın yaptığı saldırı sonucunda, polis memuru M.G. yaralandı. Olay sonrası şahıslar etkisiz hale getirirlerken, polis memuru M.G. ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan polis memurunun, aldığı darbe sonucunda alnında 2-3 cm kesik olduğu, burnunda çatlak oluştuğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, V.C.D. ve M.F.D. isimli şahıslar gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

Halil İbrahim Karabıyık
 

Etiketler: İzmir, palalı saldırı, polis

 

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