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İzmir'de polisten kaçak sigaraya geçit yok

İzmir'in Buca ve Konak ilçelerinde yapılan 2 ayrı operasyonda polis ekipleri piyasa değeri yaklaşık 175 bin lira olan 25 bin paket kaçak sigara ele geçirirken, 6 şüpheliyi yakaladı.


14 Kasım 2016 12:17

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak sigara ticaretinin önlenmesine yönelik 2 ayrı operasyon yaptı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmir'de kaçak sigara ticaretini önlemek amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, geçtiğimiz Cuma günü, Buca ilçesinde bulunan bir adrese gümrük kaçağı sigara getirileceği bilgisi alındı. Yapılan operasyonda adres önünde yapılan arama sonucu toplam 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler İ.Ö. (36), S.B. (52) ve D.K. (37) isimli şahısların gerekli adli işlemlerin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

Polis kamyonetten boşaltılırken yakaladı
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah saatlerinde, Konak ilçesinde bulunan bir adrese kamyonetten kaçak sigara boşaltılmak üzereyken yapılan operasyonda, kamyonette yapılan aramada toplam 19 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Operasyonda S.A. (27), O.Y. (38) ve K.A. (25) isimli şüpheliler yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bahse konu iki olayda ele geçirilen toplam 25 bin paket kaçak sigaranın piyasa değerinin ise yaklaşık 175 bin lira olduğu bildirildi.
 

Atakan Şen
 


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