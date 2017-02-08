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İzmir’de sahte içki operasyonu

İzmir’in Menderes ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir adrese yapılan operasyonda piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış çok sayıda kaçak rakı ele geçirildi.

İzmirde sahte içki operasyonu

08 Şubat 2017 11:37

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince geçtiğimiz Pazartesi günü şüphe üzerine durdurulan E.K. idaresindeki otomobilde 19 şişe kaçak rakı ele geçirildi. Olayda kullanılan araç ve yakalanan şahıs hakkında jandarma ekiplerince yapılan soruşturma neticesinde kaçak içkilerin Gümüldür İnönü Mahallesi'nde bulunan ve U.K. isimli şahıs tarafından kiralandığı öğrenilen yazlık bir evde üretildiği öğrenildi. Jandarma ekipleri tarafından evde yapılan aramalarda 45 adet 35 cl rakı şişesi, 76 adet 50 cl rakı şişesi, 76 adet 70 cl rakı şişesi, 10 adet 100 cl rakı şişesi, 1 adet 200 litrelik plastik tank içerinde 25 litre rakı, 627 boş rakı şişesi, 50 adet 20 litrelik boş bidon, 295 adet şişe kapağı ve 2 adet şişe kapağı takma makinesi ele geçirildi. Arama sonrası U.K. isimli şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ayrıca, alkollü içkinin daha önce kullanılmış ve çöplerden toplanan boş rakı şişelerine sağlıksız koşullarda doldurulduğu ve aynı bandrolün yırtık kısımlarının onarılarak tekrar şişe kapağına yapıştırıldığı öğrenildi.


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