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İzmir'de 'sahte para' operasyonu: 1 gözaltı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelbahçe ilçesinde piyasaya sahte Türk Lirası sürmeye çalışan bir kişiyi yakalarken, 13 adet sahte 50 Türk Lirası ele geçirildi.


16 Aralık 2016 16:09

Güzelbahçe İlçe Jandarma Komutanlığını arayan bir şahıs, Güzelbahçe ilçesi Payamlı Mahallesi'nde ticari taksi içerisinde bulunan yabancı şahısların piyasaya sahte para sürmeye çalıştıklarını bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelbahçe-Payamlı karayolu 5’inci kilometresinde taksiyi durdurdu. Taksi içerisinde seyahat eden G.G. isimli şüpheli şahsın çorabının içinde gizlenmiş şekilde 6 adet aynı seri numaralı, 7 adet aynı seri numaralı toplam 13 adet sahte 50 Türk Lirası ve aracın torpido gözünden şüpheli G.G. isimli şahsa ait olduğu tespit edilen ekmek bıçağı ele geçirildi. Jandarma ekipleri şüpheli G.G.'yi gözaltına alırken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Atakan Şen
İZMİR 

Etiketler: sahte para operasyonu


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