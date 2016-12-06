İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik Menemen ilçesine bağlı Asarlı Mahallesi merkezli bir operasyon düzenledi. Helikopter destekli operasyona 200'e yakın polis katıldı. Operasyonda, 38 adreste arama yapılarak 32 kişi gözaltına alındı. Baskınlarda çok sayıda silah, örgütsel dokümanlar, uyuşturucu maddeler ve mermiler ele geçirildi. Bazı şahısların aranmalarına devam edildiği ifade edilirken, terör örgütü mensuplarının yoğunlukta olduğu Asarlık'a yönelik operasyonların hız kesmeden devam edeceği kaydedildi.